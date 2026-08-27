Kroonprinselijke familie verlaat ziekenhuis Oslo

De kroonprinselijke familie van Noorwegen heeft het ziekenhuis van Oslo donderdagmiddag verlaten. Kroonprins Haakon, kroonprinses Mette-Marit en hun kinderen prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus vertrokken rond 16.00 uur nadat ze uren bij koning Harald waren geweest, melden Noorse media. Vlak daarvoor was ook Marius Borg Høiby, de zoon van Mette-Marit, naar huis gegaan.

Haakon en Mette-Marit waren donderdag al rond 09.30 uur aangekomen, kort nadat het hof bekend had gemaakt dat de gezondheidstoestand van koning Harald was verslechterd naar "zeer ernstig". Noorse media houden er rekening mee dat de vorst komt te overlijden.

Het is niet duidelijk wat het vertrek van het kroonprinselijk gezin betekent. Eerder op de dag vertrok prinses Astrid, de enige nog levende zus van Harald, al.