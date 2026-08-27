KNVB verandert na ruim veertig jaar naam G-voetbal in Voetbal+

ZEIST (ANP) - De KNVB verandert vanaf dit seizoen de naam G-voetbal in Voetbal+. De nieuwe naam sluit volgens de Nederlandse voetbalbond beter aan bij de brede en diverse groep voetballers die binnen deze voetbalvorm actief is. "Voetbal+ begint bij wat alle spelers met elkaar gemeen hebben: voetbal. De plus staat voor wat soms extra nodig is om mee te kunnen doen, zoals begeleiding, aandacht of aanpassingen in de voetbalomgeving", aldus de KNVB.

De KNVB begon in 1984 als eerste voetbalbond ter wereld een structurele competitie voor voetballers met een verstandelijke beperking. Toen deze nieuwe categorie een naam moest krijgen, bestonden binnen het voetbal al de categorieën A tot en met F. De eerstvolgende beschikbare letter was de G. Zo ontstond de naam G-voetbal.