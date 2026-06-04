Kroonprinses Mette-Marit naar ziekenhuis in Oslo

Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen is donderdag naar het ziekenhuis in Oslo gegaan. Ze werd door Noorse media gezien toen ze het Rikshospitalet binnenliep met kroonprins Haakon. Dochter prinses Ingrid Alexandra zette de twee af. Het is niet duidelijk of Mette-Marit, die lijdt aan een chronische longaandoening, ook opgenomen wordt of wat de reden voor het bezoek is.

Zowel Haakon als Ingrid Alexandra keerde de afgelopen dagen terug uit het buitenland om bij de kroonprinses te zijn. Op foto's is te zien dat de kroonprinses een beademingsapparaat op haar rug draagt.

Mette-Marit wordt sinds december voorbereid op een mogelijke longtransplantatie. Het Rikshospitalet is de enige plek in Noorwegen waar dit soort operaties worden uitgevoerd.

Volgens het Noorse persbureau NTB moeten patiënten op een wachtlijst staan voor zo'n ingreep en kan dat pas als de verwachte levensduur zonder operatie nog een tot twee jaar is. Momenteel staan acht mensen op die wachtlijst.