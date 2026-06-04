Koningin Máxima is donderdagmiddag in Nijmegen aangekomen voor de heropening van het Valkhof Museum. Het museum is bijna vier jaar gesloten geweest voor een grootschalige verbouwing.

De koningin arriveerde kort na 14.30 uur bij het museum, waar zij werd ontvangen door onder anderen Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen. Twee schoolkinderen uit Nijmegen gaven haar een bosje papieren bloemen, passend bij de grotere kunstbloemen die in perken voor het museum waren geprikt. Bij de ingang werd ze ook begroet door Hedwig Saam, de directeur van het Valkhof Museum.

De koningin nam na het arriveren even de tijd om een bosje echte bloemen van een omstander in ontvangst te nemen. Ze nam daarbij de twee schoolkinderen mee. "Ik heb hulptroepen meegebracht", zei ze lachend.

Binnen wacht haar eerst een plenair programma, dat begint met een optreden van de Nederlandse trompettiste Maite Hontelé en het Nederlands Blazers Ensemble. Na de officiële opening van het museum krijgt koningin Máxima een rondleiding en spreekt ze met architecten, ontwerpers en kunstenaars.