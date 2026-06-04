Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen heeft donderdag het ziekenhuis in Oslo weer verlaten. Dat gebeurde ruim 2,5 uur na haar aankomst, zagen Noorse media.

De 52-jarige Mette-Marit arriveerde rond 14.10 uur bij het Rikshospitalet samen met haar man kroonprins Haakon, die eerder donderdag vervroegd uit Japan was teruggekomen. Prinses Ingrid Alexandra, die deze week haar studie in Australië onderbrak, was de chauffeur.

De kroonprinses lijdt aan een ernstige longaandoening en moet binnenkort mogelijk onder het mes voor een longtransplantatie. Het Rikshospitalet is de enige plek waar dit soort operaties in Noorwegen worden uitgevoerd. De afgelopen weken ging de gezondheid van de kroonprinses fors achteruit en heeft ze beademingssteun nodig.

Het is niet bekend wat de reden was voor Mette-Marits bezoek aan het ziekenhuis. Het hof heeft nog niet gereageerd.