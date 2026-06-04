Kroonprins Christian krijgt rang van tweede luitenant

Kroonprins Christian van Denemarken wordt volgende week benoemd tot tweede luitenant, de laagste officiersrang binnen de Deense krijgsmacht. Dat gebeurt tijdens een officiële plechtigheid op de kazerne in Slagelse, blijkt uit de officiële agenda van het hof. Koning Frederik en koningin Mary zijn aanwezig als hun 20-jarige zoon wordt benoemd.

Christian begon vorig jaar augustus aan zijn officiersopleiding, een halfjaar nadat hij in militaire dienst was gegaan. De kroonprins zet zijn militaire loopbaan binnenkort voort als pelotonscommandant van dienstplichtige soldaten bij de erewacht.

Het 19-jarige zusje van Christian, prinses Isabella, treedt in augustus in de voetsporen van haar broer. Ook zij begint dan met een militaire opleiding in Slagelse. Die duurt in ieder geval elf maanden. Ook koning Frederik diende voorheen bij dezelfde kazerne.