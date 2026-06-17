Laurentien arriveert met ouders voor staatsbanket in Amsterdam

Prinses Laurentien is samen met haar ouders gearriveerd bij het Koninklijk Paleis in Amsterdam, waar woensdagavond het staatsbanket plaatsvindt met de Japanse keizer Naruhito. Eerder arriveerden ook andere leden van de koninklijke familie, zoals prinses Amalia en prinses Beatrix.

Het is niet vanzelfsprekend dat Laurentien aanschuift tijdens een staatsbanket, maar de vrouw van prins Constantijn heeft een bijzondere band met het land. In haar jeugd woonde ze samen met haar ouders, voormalig politicus Laurens Jan Brinkhorst en zijn vrouw Jantien, een aantal jaar in Japan.

Keizer Naruhito en zijn vrouw keizerin Masako zijn deze week, op uitnodiging van koning Willem-Alexander, in Nederland voor een driedaags staatsbezoek. Het bezoek ging woensdagochtend van start met een officiële welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam. Tijdens het staatsbanket, waarmee de eerste dag wordt afgesloten, maakt prinses Ariane haar debuut.