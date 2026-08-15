Ook vrouwelijke leden van het vorstenhuis kunnen in de toekomst de troon opvolgen in Liechtenstein. Het vorstenhuis heeft de regels aangepast, waardoor het oudste kind van de vorst troonopvolger wordt, ongeacht het geslacht. Dat meldt het vorstenhuis zaterdag in een persverklaring op de website.

De wijziging in troonopvolging geldt alleen voor toekomstige nakomelingen van de kinderen van erfprins Alois en erfprinses Sophie. Voor leden van de vorstelijke familie die al zijn geboren, verandert er niets. Dat betekent dus dat het tweede kind en de enige dochter van Alois en Sophie, Marie Caroline, niet wordt meegenomen in de lijn van troonopvolging.

"Met deze wetswijziging willen we ervoor zorgen dat zowel het Vorstendom Liechtenstein als het vorstenhuis wordt geregeerd door de persoon die het best op deze taak is voorbereid", legt erfprins Alois van Liechtenstein uit. "Dat zijn in principe de zonen en dochters van de regerende vorst of vorstin, die in Vaduz opgroeien en al van jongs af aan vertrouwd worden gemaakt met de bijzonderheden van het vorstendom en het vorstenhuis."

Ook krijgen alle vrouwelijke nazaten van het vorstenhuis voortaan dezelfde inspraak als mannen over de regels binnen het vorstenhuis.