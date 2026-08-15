SAINT-DENIS (ANP) - Marrit Steenbergen heeft op de 100 meter rugslag bij de EK zwemmen haar vierde zilveren medaille gewonnen. De 26-jarige Friezin finishte in de finale in het Olympic Aquatic Centre van Parijs in 58,46 ruim achter de Française Mary-Ambre Moluh, die won in een nieuw Europees record van 57,94. Haar landgenote Pauline Mahieu pakte het brons in 58,77.

Het betekent voor Steenbergen haar zesde medaille dit toernooi. Ze veroverde eerder al zilver met de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag én 4x100 meter vrije slag, en individueel op de 200 meter vrije slag. Op 'haar' 100 meter vrije slag won de wereldrecordhoudster dinsdag goud en deed dat later ook op de 4x100 meter vrije slag bij de vrouwen.

Na een goede start lag Steenbergen halverwege tweede, achter Moluh, die de race domineerde. Mahieu kwam op de laatste meters dichterbij, maar Steenbergen wist de Française achter zich te houden.

'Geen makkelijke dag'

"Het was zeker geen makkelijke dag", zei Steenbergen na afloop bij de NOS. Eerder op de avond greep Steenbergen op de 50 meter vrije slag naast de medailles en moest op die afstand genoegen nemen met de vijfde plaats.

"Om de dag zo af te mogen sluiten, daar ben ik heel blij mee", verwees ze naar haar zilveren plak. "Volgens mij worden er op de 100 meter rugslag niet heel vaak medailles gewonnen voor Nederland. Ik ben supertrots dat ik hier mag staan."