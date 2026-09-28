Lijfwacht Diana steunt broer na onthullingen over Britse royals

Ken Wharfe, voormalig lijfwacht van prinses Diana, heeft het opgenomen voor Charles Spencer, de broer van de overleden prinses. Spencer bracht onlangs het boek Swan Song: Diana, My Sister uit, waarin hij diverse onthullingen deed over de Britse koninklijke familie. In een interview met Vanity Fair zegt Wharfe dat Diana het "zou hebben toegejuicht" dat haar broer zich uitsprak over hoe zij werd behandeld door haar ex-schoonfamilie. Ook zegt hij niet te twijfelen aan de beweringen van Spencer.

"Is hij wraak aan het nemen? Ja, waarschijnlijk wel. Als broer denk ik dat hij daar alle recht toe heeft", zegt Wharfe tegen het Amerikaanse tijdschrift. "Ik geloof hem en zijn versie van de gebeurtenissen. Ik zie niet in waarom hij dit zou verzinnen." Hij noemt het boek "een voortzetting" op de grafrede die Spencer in 1997 voor zijn zus hield. Daarin werden de koninklijke familie en de media evenmin gespaard. "Spencer was haar klankbord. Alles kwam uiteindelijk bij hem terecht. Als broer beschermde hij haar."

In zijn boek claimt Spencer onder meer dat toenmalig prins Charles na Diana's dood "uitgelaten" en als "een loterijwinnaar" klonk. Ook zou Charles tegen Spencer hebben gezegd dat Diana "snel genoeg" vergeten zou zijn. De beweringen leidden tot een zeldzame reactie van Buckingham Palace. Het hof stelde dat de koning ervan bewust is dat "de pijn van rouw binnen de familie het redelijk vermogen kan vertroebelen". Normaliter reageert het Britse hof nooit op beweringen in boeken.

Wharfe was in 1986 lijfwacht van de prinsen William en Harry. Daarna werkte hij van 1987 tot 1993 voor prinses Diana. Zij overleed in 1997 na een auto-ongeluk in Parijs.