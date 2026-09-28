Van Bommel verliest in thuisdebuut met België van Frankrijk (0-1)

BRUSSEL (ANP) - Mark van Bommel (49) heeft in zijn tweede interland als bondscoach van België op maandagavond met 1-0 verloren van Frankrijk. De Rode Duivels moesten voor eigen publiek in het uitverkochte Koning Boudewijnstadion in Brussel in de 88e minuut een doelpunt incasseren van invaller Michael Olise.

De Fransen van bondscoach Zinédine Zidane hadden de meeste kansen, maar kwamen pas heel laat tot scoren. Twee minuten voor tijd schoot Olise raak van afstand. Zidane schoot van geluk een bal langs de lijn weg.

Frankrijk gaat na twee wedstrijden met 6 punten aan de leiding in groep A1 van de Nations League. België blijft staan op 3 punten.

België won het eerste duel onder Van Bommel bij Italië met 0-2. Frankrijk zegevierde bij het debuut van Zidane met 1-0 in Turkije. België speelt deze interlandperiode nog thuis tegen Turkije en uit tegen Frankrijk. De Fransen krijgen nu eerst Italië op bezoek in Parijs.