VOLOS (ANP) - Griekenland is er ondanks een 1-0-overwinning in de thuiswedstrijd tegen Servië niet in geslaagd de kwartfinales van de Nations League te bereiken. Door de 5-0-overwinning van Duitsland op Oranje was het voor de Grieken niet meer mogelijk om nog bij de beste twee landen in groep 2 van de A-divisie te eindigen. Griekenland eindigde net als Duitsland en Nederland op 11 punten, maar is op basis van het doelsaldo in de onderlinge duels derde geworden.

Griekenland kwam deze jaargang voor het eerst uit in de A-divisie. Bij de inauguratie van de Nations League in 2018 werd het land nog ingedeeld in divisie C. Het debuut ging de Grieken goed af. Ze wonnen onder meer van Duitsland en het land was tot deze interlandperiode nog ongeslagen. Door de 7-0-nederlaag tegen Oranje in de Johan Cruijff Arena van vrijdag werden de kansen op de kwartfinales al aanzienlijk kleiner. Griekenland handhaaft zich wel in de A-divisie.

Griekenland was maandagavond de bovenliggende partij, maar wist de kansen lange tijd niet te verzilveren. In de 69e minuut kwam de thuisploeg alsnog op voorsprong. Invaller Giorgos Masouras kon binnenwerken na een fraaie voorzet van oud-Eredivisietopscorer Vangelis Pavlidis, die met verband om zijn hoofd speelde na een blessurebehandeling.