Lof voor eerste toespraak koning Haakon

De eerste toespraak van Haakon als koning van Noorwegen is door veel mensen met lof ontvangen. Premier Jonas Gahr Støre zei tegen persbureau NTB diep geraakt te zijn door zijn woorden.

"Het eerste optreden van koning Haakon voor het Noorse volk laat zien dat hij zijn rol op een verstandige manier zal invullen, wat zal bijdragen aan zowel de eenheid als de verbondenheid", stelde Støre. "Zijn woorden over koning Harald herinneren ons eraan dat wij weliswaar onze koning zijn verloren, maar dat hij en de rest van de koninklijke familie hun vader, echtgenoot en grootvader hebben verloren." Volgens de premier mag Noorwegen trots zijn op de nieuwe koning.

Aftenposten-journalist Harald Stanghelle zei na de toespraak op NRK dat het "een van de mooiste en meest ontroerende koningstoespraken" was die hij ooit heeft gehoord. "Hij slaat een brug van de herdenkingsrede naar de taak die hem nu te wachten staat, en spreekt over verbondenheid, de democratie en de waarden die we moeten koesteren in onzekere tijden."

Zwaar

Ine Eriksen Søreide, leider van de conservatieve partij Høyre, stelt dat Haakon de moeilijkste toespraak van zijn leven had gehouden. "Het was ontroerend, warm en prachtig", zei ze tegen NTB. "Het is duidelijk hoeveel koning Harald heeft betekend, zowel als vader, als familieman en als koning voor ons allemaal."

Ook retorici zijn positief. Andreas Birger Johansen zegt tegen de Noorse krant VG dat hij vooraf bang was voor een "te gelikt" verhaal, maar dat Haakon juist "echt, geloofwaardig en authentiek" overkwam. Een andere expert, Trygve Svendsson, zag dat de toespraak enorm zwaar was voor de koning. "Hij moest én een rouwende zoon zijn én onze nieuwe koning." Dat heeft hij voor elkaar gekregen, aldus Svendsson.