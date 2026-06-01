Een Australische man heeft een contactverbod gekregen nadat de politie een "verdachte brief" van hem aan de Noorse prinses Ingrid Alexandra onderschepte. Dat meldden verschillende Noorse media zondag.

Volgens Australische media gaat het om een man van 63 jaar. Hij moet woensdag in de rechtbank verschijnen vanwege het incident. Volgens de Daily Telegraph wordt de man beschuldigd van stalking en bedreigingen. De Noorse omroep NRK schrijft dat de Politie Veiligheidsdienst (PST), die verantwoordelijk is voor de veiligheid rond het koningshuis, na het incident maatregelen heeft genomen in samenwerking met de Australische autoriteiten. Wat er in de brief stond, is niet bekend.

Ingrid Alexandra, de oudste dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit, studeert momenteel internationale betrekkingen aan de University of Sydney.