Margrethe viert jubileum als kostuumontwerper

Koningin Margrethe heeft zondag een bijzondere mijlpaal gevierd. De moeder van de Deense koning Frederik vierde dat ze al 25 jaar kostuum- en decorontwerper is van het Deense Tivoli. Het jubileum werd gevierd tijdens een privébijeenkomst op paleis Fredensborg, meldde het hof.

Tijdens de besloten ceremonie kreeg Margrethe een speciale medaille van directeur Susanne Mørch Koch van Tivoli. "Koningin Margrethe heeft een unieke invloed gehad op de podiumkunsten in Tivoli", zo laat Koch weten in een persbericht. Ook noemde zij de bijdrage van de koningin "onderdeel van het culturele erfgoed" van Tivoli. De 86-jarige Margrethe hielp in 2001 voor het eerst mee met het ontwerpen van kostuums en werkte volgens persbureau Ritzau mee aan negen voorstellingen in de afgelopen 25 jaar.

Margrethe was 52 jaar lang koningin van Denemarken. In 2024 werd zij opgevolgd door haar oudste zoon Frederik.