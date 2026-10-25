Bayern weer koploper in Bundesliga na zege bij SC Freiburg

FREIBURG (ANP) - Bayern München heeft dankzij een zege bij SC Freiburg de koppositie in de Bundesliga weer overgenomen van Borussia Dortmund. De Duitse landskampioen, die het in Freiburg moest doen zonder trainer Vincent Kompany, won met 3-1.

Bayern heeft 17 punten, net als Dortmund dat zaterdag met 1-0 won van Eintracht Frankfurt. Het doelsaldo van Bayern is echter een stuk beter, +19 tegenover +8.

Dayot Upamecano werd in de 16e minuut met een lange pass van Michael Olise weggestuurd. Hij schoot in de rechterhoek raak. Serge Gnabry zorgde nog in de eerste helft voor de tweede treffer van de bezoekers. Nathaniel Brown speelde hem vrij, waarop Gnabry niet aarzelde en de bal langs doelman Mio Backhaus mikte.

Freiburg maakte het in de slotfase weer spannend toen een schot via Bayern-verdediger Tom Bischof in zijn eigen doel ging. Bayern-doelman Jonas Urbig redde in de extra tijd op een kopbal van Matthias Ginter. Olise maakte van afstand, na een fout van Backhaus, de derde treffer voor Bayern.