Koningin Margrethe heeft haar plannen voor dinsdag op het laatste moment afgezegd vanwege een beginnende keelontsteking. Dat deelt het Deense hof. De koningin zou eigenlijk dinsdagochtend een fototentoonstelling openen in het operahuis.

"Hare Majesteit verblijft nu op Slot Fredensborg en maakt het naar omstandigheden goed", aldus het hof. De 86-jarige koningin was vorige week voor het eerst in vier maanden aanwezig bij een evenement buiten Fredensborg. Vanwege haar kwakkelende gezondheid heeft Margrethe een langere periode in 2026 geen officiële taken vervuld.

Afgelopen dagen kwam Margrethe al op een opvallende manier in het nieuws. De Deense regionale publieke omroep TV 2 Fyn publiceerde vrijdag per abuis een overlijdensbericht over koningin Margrethe, alsof ze al overleden was. Het bericht was tot maandagmiddag zichtbaar voor het publiek. "Er is een betreurenswaardige fout gemaakt, waardoor het overlijdensbericht is gepubliceerd zonder prioriteit te krijgen. Dit betekent dat het voor de overgrote meerderheid van de mensen feitelijk onzichtbaar was, omdat het niet op de voorpagina stond en dus moest worden opgezocht", aldus de hoofdredacteur van TV 2 Fyn.