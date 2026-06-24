Marius Borg Høiby blijft nog zeker vier weken vastzitten

Marius Borg Høiby blijft zeker de komende vier weken vastzitten. Zijn advocaat laat aan het Noorse blad Aftenposten weten dat hij niet in beroep gaat tegen de beslissing van de rechter om hem vast te houden. Eerder deed Høiby meerdere verzoeken tot vrijlating vanwege zijn zieke moeder, de Noorse kroonprinses Mette-Marit.

Een week geleden maakte het Noorse hof bekend dat Mette-Marit een longtransplantatie heeft ondergaan. Naar verwachting ligt ze nog weken in het ziekenhuis. Diezelfde week werd Høiby veroordeeld tot vier jaar cel, onder meer vanwege verkrachting. Høiby ging in beroep tegen de uitspraak en deed een verzoek tot vrijlating. De rechter wees dat verzoek echter af, vanwege de kans dat hij contact zoekt met een van de slachtoffers. Tegen die laatste beslissing gaat Høiby dus niet in beroep.

De zoon van de kroonprinses zit vast sinds begin februari, een dag voor de rechtszaak tegen hem begon. Volgens Aftenposten blijft Høiby vastzitten tot in ieder geval 13 juli. Het hoger beroep vindt naar verwachting volgend jaar plaats.