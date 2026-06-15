Marius Borg Høiby veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf

Marius Borg Høiby, de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Dat werd maandag duidelijk in de rechtbank van Oslo, melden Noorse media. Tegen hem was een celstraf van zeven jaar en zeven maanden geëist.

De 29-jarige Noor werd beschuldigd van veertig strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen. Ook stond hij terecht voor huiselijk geweld, diefstal en drugsgerelateerde overtredingen. Høiby verklaarde tijdens de wekenlange behandeling van de strafzaak onschuldig te zijn aan de meeste vergrijpen, waaronder de vier verkrachtingen. Hij bekende schuld aan een aantal lichtere aanklachten, waaronder verkeersovertredingen en drugsbezit.

Mette-Marit kreeg haar zoon Marius in 1997, enkele jaren voordat zij een relatie kreeg met de Noorse kroonprins Haakon. Hoewel Marius sinds het huwelijk van zijn moeder en kroonprins Haakon in 2001 deel uitmaakt van de koninklijke familie, is hij geen lid van het Koninklijk Huis. Høiby heeft dan ook geen koninklijke titels en maakt geen aanspraak op de troon.