Marius Borg Høiby vrijgesproken van twee van vier verkrachtingen

De rechtbank in Oslo heeft Marius Borg Høiby, de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, vrijgesproken van twee verkrachtingen. Ook werd hij vrijgesproken van twee schendingen van een contactverbod, melden Noorse media. Naast de opgelegde gevangenisstraf van vier jaar is Høiby veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen voor de vier slachtoffers. De totale som bedraagt meer dan 58.000 euro.

De 29-jarige Noor werd beschuldigd van veertig strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen. Ook stond hij terecht voor huiselijk geweld, diefstal en drugsgerelateerde overtredingen.

Høiby zit sinds begin februari vast. Hij werd kort voor het begin van de strafzaak tegen hem opgepakt op verdenking van mishandeling en het schenden van een contactverbod. De Noor deed sindsdien meerdere verzoeken tot voorwaardelijke vrijlating, maar deze werden allemaal afgewezen. Ook zijn laatste poging, nadat bekend werd dat zijn moeder op de wachtlijst voor een longtransplantatie is gezet, werd afgewezen.