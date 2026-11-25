Tegen Thomas Markle, de vader van Meghan Markle, de echtgenote van de Britse prins Harry, is in Los Angeles een tweede aanklacht ingediend vanwege het bezit van materiaal waarop seksueel misbruik van kinderen te zien is.

De 82-jarige Markle werd op 5 november eerst alleen beschuldigd van één misdrijf: het bezitten van beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen. De tweede, nieuwe aanklacht betreft het bezit van foto's waarop Markle poseert met een naakt minderjarig meisje, evenals andere beelden waarop hij te zien is met naakte of deels naakte kinderen. Dat materiaal is aangetroffen in twee opslagruimtes in Los Angeles, aldus de FBI.

Markle, die vervreemd is van zijn dochter, ontkent alle aantijgingen. Hij verblijft nu nog in een cel in Florida, waar hij begin november werd opgepakt in het verzorgingshuis waar hij woonde. Hij wordt naar verwachting in de komende weken naar Californië overgebracht.