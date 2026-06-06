De Deense koningin Mary heeft zich zaterdag van haar sportieve en losse kant laten zien tijdens de LykkeCup. Dit is de traditionele afsluiter van het handbalseizoen voor kinderen en jongeren met een beperking. Mary ging onder meer los in de silent disco, speelde een potje handbal en liep mee in de polonaise.

De LykkeCup wordt ook wel "de vrolijkste seizoensfinale van Denemarken" genoemd. Meer dan negenhonderd kinderen en jongeren uit Denemarken, de Faeröer en Groenland kwamen zaterdag in Herning bijeen. Als voorzitter van de Mary Foundation nam de koningin actief deel aan de festiviteiten. Op beelden van Billed Bladet is te zien hoe Mary, met een koptelefoon op, enthousiast met een van de kinderen op de dansvloer van de silent disco bewoog.

Verder speelde de koningin een potje handbal mee, zo is te zien op beelden die het Deense hof deelde. Ze poseerde daarna lachend voor een van de doelen samen met een van de teams. Ook liep Mary, getooid in een blauwe spijkerbroek en een rood T-shirt, mee in de polonaise.