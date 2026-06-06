MEXICO-STAD (ANP/AFP/RTR) - Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat zegt de Iraanse ambassadeur in Mexico voorafgaand aan het WK. "We kunnen inreizen in de ochtend en moeten nog dezelfde dag vertrekken", aldus de ambassadeur tegen journalisten.

Vanwege het conflict in het Midden-Oosten vertoeft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico. Aanvankelijk was het plan om in Arizona te verblijven. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico.

Dat is niet het enige euvel waarmee de selectie kampt. Lang was er onduidelijkheid over visa. Die worden tot vrijdag niet verstrekt door de VS. Een groot deel van de begeleidende staf heeft daarentegen geen visum gekregen, tot onvrede van Iran.

Iran speelt de eerste wedstrijd in de groepsfase tegen Nieuw-Zeeland op 15 juni in Los Angeles. Daarna volgen nog duels met België (21 juni, LA) en Egypte (26 juni, Seattle).