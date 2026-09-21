Mathilde herdenkt Belgisch slachtoffer aanslagen 9/11

Koningin Mathilde van België heeft zondagavond in New York de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Ze stond in het bijzonder stil bij het enige Belgische slachtoffer van de terreuraanvallen, die vorige week precies 25 jaar geleden plaatsvonden.

Mathilde, die in New York is naar aanleiding van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, legde een bloemenkrans bij de zogeheten Survivor Tree. Dat is een perenboom die de instorting van de WTC-torens overleefde.

Bij de waterbassins, die zijn aangelegd op de plekken waar de torens stonden, plantte Mathilde een witte roos tussen de letters van de naam Patrice Braut, het Belgische slachtoffer.

Mathilde is niet de enige koningin die deze week in New York is voor VN-werk. Ook koningin Máxima is naar de Amerikaanse stad gevlogen.