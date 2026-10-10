Koningin Mathilde heeft in het kader van World Mental Health Day aandacht gevraagd voor mensen met mentale problemen. Het Belgische hof deelde zaterdag een boodschap van de koningin, waarin ze benadrukt dat het belangrijk is om naar mensen met psychische klachten te luisteren.

"Als mensen met psychische problemen de ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen en hun ervaringen te delen, zonder oordeel, dan wordt er veel mogelijk. Vaak is dat de eerste stap naar herstel", zegt de vrouw van koning Filip. Volgens Mathilde helpen hun ervaringen "de samenleving om beter te begrijpen wat ze nodig hebben. Daarom moeten we hen echt betrekken bij beslissingen die hen aangaan".

Mentale gezondheid is een onderwerp waar meer royals mee bezig zijn. Onder anderen koningin Máxima en de Britse prins William brengen het thema regelmatig onder de aandacht.