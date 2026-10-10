MANDALIKA (ANP) - Zevenvoudig wereldkampioen Marc Márquez heeft de leiding in de MotoGP weer in handen. De 33-jarige Spanjaard won de sprintrace van de Grote Prijs van Indonesië, concurrent Jorge Martín werd vierde. Márquez heeft nu een voorsprong van 4 punten op zijn landgenoot.

De Spanjaard Raúl Fernández startte vanaf poleposition, maar ging al snel onderuit. Martín nam daarna de leiding over en bouwde zijn voorsprong uit. Later verloor hij snelheid en vijf ronden voor het einde veroverde Márquez de koppositie, die hij niet meer weggaf.

Zondag volgt de hoofdrace van de Indonesische GP op het stratencircuit van Mandalika. Daarna zijn er nog vijf raceweekenden dit seizoen.