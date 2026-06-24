Máxima arriveert in New Delhi voor laatste deel VN-bezoek

Koningin Máxima is woensdagavond lokale tijd aangekomen in de Indiase hoofdstad New Delhi. De koningin arriveerde met een lijnvlucht van Air India op de luchthaven van New Delhi, is te zien op foto's van koningshuisfotograaf Patrick van Katwijk.

De koningin is deze week in het Aziatische land in haar rol als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor financiële gezondheid. Dinsdag en woensdag had ze diverse afspraken op de agenda staan in de stad Mumbai.

Donderdag is de derde en laatste dag van Máxima's VN-bezoek. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst hoopt ze onder meer een ontmoeting te hebben met de Indiase premier Narendra Modi voor een gesprek over haar bevindingen. Lang blijft de koningin daarna niet in India, want vrijdagmiddag opent ze het vernieuwde museum Beelden aan Zee in Scheveningen.