Koning Charles krijgt witte band in jiujitsu

Koning Charles heeft woensdag tijdens een bezoek aan een vechtsportschool in Londen een witte band in jiujitsu gekregen. De koning kon het geschenk wel waarderen, blijkt uit beelden van het moment.

De koning keek bij de Roger Gracie Brazilian Jiu Jitsu Academy toe bij een aantal demonstraties. In tegenstelling tot alle sporters liep Charles niet op blote voeten rond, maar waren zijn schoenen slechts bedekt met blauwe hoezen.

Tijdens het bezoek kreeg Charles te horen over het werk van de organisatie REORG. Die organisatie biedt lessen in Braziliaans jiujitsu aan om mensen die in het leger hebben gediend te ondersteunen en mensen te helpen fysieke, mentale en sociale problemen aan te pakken.

Charles ontmoette ook een aantal leerlingen, onder wie de Britse rapper Tinie Tempah. "Het is niet elke dag dat zijne koninklijke hoogheid hier komt om te leren over deze prachtige vechtsport en alle manieren waarop het mij en anderen heeft geholpen", blikte de rapper na het bezoek terug op Instagram.