Máxima benadrukt belang van kunst en muziek voor kinderen

Koningin Máxima heeft donderdag tijdens de landelijke werkconferentie Maak Ruimte voor Creativiteit het belang van kunst en muziek voor kinderen benadrukt. In aanwezigheid van verschillende schoolleiders, cultuuraanbieders en beleidsmedewerkers sprak ze op Paleis Noordeinde in Den Haag over het belang van creativiteit op en rond de school.

"Muziek raakt, ontroert, maakt blij, troost", zei Máxima, erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas, in haar toespraak. Dat geldt volgens haar ook voor andere kunstvormen, zoals dans, beeldende kunst en theater. "Ze hebben stuk voor stuk een positieve impact op kinderen. Ze vergroten het saamhorigheidsgevoel op school. Ze stimuleren het leervermogen. Ze geven kinderen meer zelfvertrouwen en dragen daarmee bij aan gelijke kansen", liet ze weten, waarna ze benadrukte dat ieder kind de kans verdient om kunst en cultuur te ontdekken.

Het eerste deel van de werkconferentie vond plaats in de Grote Balzaal in het paleis. Daar werd Máxima verrast door een Caribische brassband met leerlingen van het Lely Lyceum uit Amsterdam-Zuidoost. De koningin reageerde zichtbaar enthousiast en klapte vrolijk mee op de maat van de muziek. "Ik vond het heel moeilijk om niet te dansen", reageerde Máxima na afloop van het optreden.

Zingen en tekenen

Hierna nam Máxima deel aan verschillende deelsessies, waarin vakmanschap, verbeelding en inspiratie centraal stonden. De eerste sessie begon met het gezamenlijk zingen van het refrein van Somewhere Over the Rainbow. Daarna spraken de deelnemers over manieren waarop onderwijsprofessionals creativiteit in de praktijk kunnen brengen. Tijdens de volgende sessie deed Máxima mee aan een tekenoefening rond het thema verbeelding.

Méér Muziek in de Klas zet zich sinds 2015 in voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. De stichting werkt nauw samen met scholen, culturele instellingen, opleidingen en welzijnsorganisaties om kunst- en cultuuronderwijs toegankelijker te maken.