De Graafschap legt 50 supporters stadionverbod op

DOETINCHEM (ANP) - De Graafschap heeft vijftig supporters een stadionverbod opgelegd na het blokkeren van de spelersbus afgelopen zondag. Dat meldt de club donderdag op de eigen site. Het gaat om voorlopige, lokale stadionverboden. De KNVB kan die later omzetten in landelijke verboden.

Zaterdag besloot de Arnhemse driehoek dat supporters van De Graafschap niet welkom waren bij de uitwedstrijd tegen Vitesse. Uit onvrede besloot een deel van de aanhang van de Achterhoekse club zondag de spelersbus te blokkeren, waardoor het duel in de eerste divisie niet kon doorgaan.