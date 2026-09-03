Máxima bestuurt trekker op Achterhoekse akker

Koningin Máxima is donderdag achter het stuur van een trekker gekropen tijdens een bezoek aan een boer in Hengelo. Tijdens de rit over het weiland hielp ze met het persen van balen vezelhennep, wat na verwerking wordt gebruikt om bijvoorbeeld duurzaam isolatiemateriaal mee te maken.

Tijdens haar bezoek aan de akker hoorde de koningin over de teelt en het proces van vezelhennep. Daarnaast kreeg ze uitleg over hoe de grondstof wordt gebruikt voor bouwmaterialen.

Máxima is donderdag in de Achterhoek voor een werkbezoek, waar onderwerpen als biobased bouwen en het verduurzamen van gebouwen centraal staan. Na de eerste stop in Hengelo reisde de koningin door naar een duurzaam nieuwbouwproject in Doetinchem, waar ze wordt vergezeld door minister Elanor Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.