EINDHOVEN (ANP) - Earnest Stewart blijft ook de komende jaren directeur voetbalzaken van PSV. De Eindhovense club verlengde donderdag het in 2027 aflopende contract van de 57-jarige Amerikaan met drie jaar.

Stewart begon in maart 2023 bij PSV als opvolger van John de Jong. Sindsdien won PSV drie landstitels, één keer de KNVB-beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal.

"We zijn nog steeds flink aan het bouwen; aan het team, aan de rest van de club. Ik ben heel blij en dankbaar dat ik daar nog langer onderdeel van mag zijn", reageert Stewart op zijn contractverlenging. "We willen graag die stabiele club blijven die we nu zijn, met elk jaar een brede en sterke selectie die kan meestrijden om de prijzen. Dat is tot nu toe steeds gelukt en ik heb er alle vertrouwen in dat we dat kunnen voortzetten. Alles gebeurt in nauwe samenwerking met onze andere drie directieleden. Ik denk ook dat dat de kracht van PSV op dit moment is: de korte lijnen, de uitstekende samenwerking met elkaar."

Marcel Brands

Algemeen directeur Marcel Brands verlengde in december zijn contract bij PSV al, tot medio 2029. In februari volgde trainer Peter Bosz zijn voorbeeld. Hij zette zijn handtekening onder een verbintenis die hem tot de zomer van 2028 aan de Eindhovenaren verbonden houdt.

Brands is tevreden dat nu ook Stewart langer doorgaat bij PSV. "Met zijn voetbalinhoudelijke kennis, rust, integriteit en ervaring heeft Earnest een belangrijke bijdrage geleverd aan de sportieve successen die we samen hebben behaald", zegt Brands. "Tegelijkertijd is hij iemand die altijd de samenwerking opzoekt en het gezamenlijke belang vooropstelt. Juist die hechte samenwerking tussen directie, staf en de rest van de organisatie vormt de basis van waar PSV nu staat. Continuïteit op sleutelposities is belangrijk om de ingezette ontwikkeling voort te zetten en ook in de toekomst structureel mee te blijven doen om de prijzen."