Máxima bij 'historische viering' WorldPride in Vondelpark

Koningin Máxima heeft zaterdagmiddag voorafgaand aan de opening van WorldPride 2026 in aanwezigheid van honderden bezoekers het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Ze werd daar onder luid gejuich verwelkomd. Máxima noemde het een "historisch moment" om bij de openingsceremonie te zijn. Samen met burgemeester Femke Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de lhbtiqa+-gemeenschap.

De koningin ging onder meer in gesprek met een vertegenwoordiger van de Sport Pride Foundation, die uitleg gaf over het werk van de organisatie. Als aandenken kreeg Máxima een medaille aangeboden, die volgens de koningin niet om haar nek kon vanwege haar grote hoed met veren.

Later bezocht de koningin diverse informatiestands, waaronder die van WorldPride, Stichting Meer dan Gewenst en Roze in Blauw, het politienetwerk voor de lhbtiqa+-gemeenschap. Bij Stichting Meer dan Gewenst nam zij aandenkens als tekeningen, boeken en een mok in ontvangst, die werden overhandigd door een bestuurslid.

Dansoptreden

Ook woonde Máxima een dansoptreden van een dragqueen bij. Daarbij danste zij kort enthousiast mee op de muziek. Burgemeester Halsema kreeg tijdens het optreden glitter op haar gezicht aangebracht.

WorldPride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt van 25 juli tot en met 8 augustus. Het internationale evenement vraagt wereldwijd aandacht voor de zichtbaarheid, emancipatie en mensenrechten van de lhbtiqa+-gemeenschap. Op het programma staan onder meer een Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark, de botenparade door de Amsterdamse grachten, het UNITY Concert op het Museumplein en de Human Rights Conference op de Nieuwmarkt.