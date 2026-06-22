Máxima deze week naar India voor VN-werkzaamheden

Koningin Máxima reist deze week naar India vanwege haar werkzaamheden voor de Verenigde Naties. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag bekendgemaakt. De koningin doet tijdens haar bezoek, waar het thema financiële gezondheid centraal staat, de steden Mumbai en New Delhi aan.

Máxima bezoekt dinsdag een ziekenhuis in Mumbai, waar zij met verpleegkundigen spreekt over onder meer het beheer van hun dagelijkse financiën en sparen voor een buffer. Daarnaast gaat ze in gesprek met jongeren over het gebruik van een app die budgetteren moet bevorderen.

Na twee dagen in Mumbai reist Máxima naar New Delhi voor onder meer een bezoek aan de Financial Health Demo Day, waar Indiase bedrijven innovaties presenteren die helpen bij het verbeteren van financiële gezondheid. De koningin hoopt haar bezoek volgens de RVD af te sluiten bij de Indiase premier Narendra Modi, die vorige maand nog op bezoek was bij het koningspaar in Den Haag.

In 2014, 2018 en 2022 was de koningin ook al op bezoek in India, in haar rol als speciaal pleitbezorger van de VN op het gebied van inclusieve financiering voor ontwikkeling. Sinds 2024 is zij door de VN aangesteld als speciaal pleitbezorger voor het thema financiële gezondheid.