Koningin Máxima brengt volgende maand een bezoek aan het Cultuurfonds. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag bekendgemaakt. Tijdens het bezoek, dat op 7 oktober plaatsvindt in 013 Poppodium in Tilburg, staat talentontwikkeling in de popmuziek centraal.

De koningin spreekt tijdens haar bezoek met beginnende en ervaren artiesten die werkzaam zijn in de popmuziek. Ook gaat ze langs bij een aantal optredens. Daarnaast ontmoet Máxima vertegenwoordigers van onder meer podia, opleidingen en talentontwikkelingsorganisaties. Het bezoek wordt afgesloten met een gesprek met licht- en geluidstechnici over hun rol bij popoptredens.

Het Cultuurfonds stimuleert de ontwikkeling van muzikaal talent en ondersteunt partijen, zoals makers, podia en evenementen, die een sterke popmuzieksector bevorderen. 013 Poppodium is een gevestigde naam, die volgens de RVD podium biedt aan "zowel opkomende als gevestigde artiesten".

Máxima legt vaker bezoeken af die verband houden met het Cultuurfonds, dat eerder bekendstond als het Prins Bernhard Cultuurfonds. In 2023 reikte ze voor het laatst de Cultuurfonds Prijs uit.