Máxima neemt Duitse presidentsvrouw mee naar Fenix-museum

Koningin Máxima heeft de Duitse presidentsvrouw Elke Büdenbender woensdagmiddag meegenomen naar het kunstmuseum Fenix in Rotterdam. De vrouwen kregen een rondleiding door het museum, waar het onderwerp migratie centraal staat, en gingen in gesprek met medewerkers en kunstenaars.

De koningin en first lady werden welkom geheten door directeur Anne Kremers, waarna ze werden rondgeleid langs diverse tentoongestelde objecten. Op beelden is te zien dat Máxima tijdens een van de stops haar telefoon uit haar tas haalt en een tekstbordje fotografeert. Daarnaast liet de koningin ook zichzelf en haar Duitse eregast vereeuwigen op de Tornado-trap, de grote blikvanger van het gebouw. Een jaar geleden werden soortgelijke foto's van Máxima gemaakt, toen ze het museum opende.

Eerder op de dag brachten de koningin en presidentsvrouw een bezoek aan het Internationaal Strafhof in Den Haag en waren zij aanwezig bij een regeringslunch op Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. Ook koning Willem-Alexander en de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier sloten daarbij aan. De tweede dag van het Duitse staatsbezoek wordt in de avond afgesloten met de contraprestatie.