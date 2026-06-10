Koning laat bondspresident Rotterdamse haven zien

Koning Willem-Alexander heeft woensdag, op de tweede dag van het Duitse staatsbezoek aan Nederland, de Rotterdamse haven aan bondspresident Frank-Walter Steinmeier laten zien. Op de Maasvlakte kregen ze een rondleiding in sneltreinvaart en toonde de koning zich een echte gastheer.

Zo maakte Willem-Alexander de bondspresident wegwijs in Portlantis, een interactief bezoekerscentrum, waar een grote plattegrond van de complete haven en een groot deel van Rotterdam is te zien. De koning wees Steinmeier niet alleen op de aanrijroute, maar stipte tegelijkertijd op de kaart aan waar hun vrouwen, koningin Máxima en presidentsvrouw Elke Büdenbender, op dat moment waren.

Ook hielp de koning Steinmeier aan een goede plek voor de media. "Ik weet zeker dat u een mooie rug hebt, maar misschien kunt u beter hier staan", grapte hij toen de bondspresident met de rug naar de aanwezige media ging staan. Een maquette van de haven, met honderden gekleurde zeecontainertjes, trok later de aandacht van het duo. Volgens Willem-Alexander net LEGO maar de klok tikte door, wist ook de koning. "Hier hebben we geen tijd voor!"

Zonneschijn

Het bezoek aan de Maasvlakte begon met een rondleiding bij Porthos, een project waarmee met behulp van in Duitsland gebouwde installaties de CO2-uitstoot van de Rotterdamse havenindustrie in lege gasvelden onder de Noordzeebodem wordt opgeslagen. De koning en de bondspresident en hun gevolg kregen eerst uitleg bij een van de compressoren en later op het dak, waar ze konden uitkijken op een groot deel van de Maasvlakte. En terwijl Willem-Alexander en Steinmeier poseerden voor de camera's, wees de koning zijn gast nog even op de "mooie Nederlandse zonneschijn".

Na Portlantis haastte het gevolg zich met een flinke motorcade naar een gereedstaande boot, die toevalligerwijs vernoemd was naar prinses Amalia. Daar voeren ze naar Hoek van Holland om vervolgens hun weg te vervolgen naar Den Haag. Daar staat later woensdag de contraprestatie op het programma.