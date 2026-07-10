Koningin Máxima heeft vrijdagmiddag de tickets van de eerste bezoekers van het North Sea Jazz Festival gescand. Daarmee opende zij in Rotterdam Ahoy officieel de vijftigste editie van het jazzfestival, dat tot en met zondag duurt.

Máxima werd bij de aankomst verwelkomd door de burgemeester van Rotterdam Carola Schouten en festivaldirecteur Irene Peters. Kort daarna werd ze onder luid applaus naar het podium geroepen. "Ik vind het geweldig om hier te zijn. Vijftig jaar North Sea Jazz is een hele goede reden om het te vieren!", zei de koningin tegen de bezoekers.

Daarna kreeg de koningin een portofoon in handen om de opening aan te kondigen. "Zijn alle posten er klaar voor?", vroeg Máxima. Die oproep werd beantwoord met luid gejuich. "Dan verklaar ik nu het North Sea Jazz Festival geopend." Vervolgens nam Máxima plaats bij een toegangspoort, waar zij de tickets van de eerste bezoekers scande. De festivalgangers reageerden zichtbaar enthousiast op dit koninklijke ontvangst.

North Sea Jazz viert dit jaar zijn vijftigjarig bestaan. Sinds de eerste editie in 1976 is het festival uitgegroeid tot een van de grootste jazzfestivals ter wereld. Tijdens de jubileumeditie zijn meer dan 150 optredens op zeventien podia, met muziek variërend van jazz tot soul, R&B en hiphop.