Máxima stimuleert Urkse jongeren om waar nodig hulp te vragen

Koningin Máxima heeft kinderen en jongeren op Urk meegegeven dat het belangrijk is om hulp te vragen als er problemen zijn waar zij mee zitten. Dat zei ze tijdens een bezoek aan kerkelijk centrum De Poort, waar ze met hen sprak over onder meer het geloof en weerbaarheid. Het gesprek werd geleid door jongerenpastor Sjoerd Bakker, die alle aanwezigen vroeg naar hun betekenis van het geloof.

Het gezelschap zat aan een tafel waar verschillende foto's op lagen. Bakker vroeg iedereen een kaartje uit te kiezen en hun persoonlijke betekenis van het geloof uit te leggen. Een van hen pakte een afbeelding van een wegwijzer en vertelde dat de Bijbel en het geloof haar richting geven in het leven. De koningin koos op haar beurt een foto van twee biddende handen uit en verklaarde dat het geloof voor haar over bezinning, kracht vinden in jezelf en een stukje weerbaarheid gaat.

Een andere aanwezige vertelde dat zij kracht uit het geloof haalt op moeilijke momenten. Máxima wilde weten welke momenten dat voor haar zijn. Het meisje antwoordde dat ze het moeilijk vindt als ze mensen hoort vloeken. Ook zei ze zich nooit alleen te voelen door de aanwezigheid van God. De koningin haakte daarop in door te zeggen dat gelovigen ook eenzaamheid kunnen ervaren.

Hulp vragen

Ze benadrukte dan ook het belang van hulp vragen, ook als dat niet makkelijk is. "Het is jouw gevoel en dat mag er zijn." Bakker gaf aan dat de Urkse gemeenschap, waarvan 90 procent kerkelijk betrokken is, zijn vuile was niet snel op straat hangt. Aan het einde van de bijeenkomst bedankte de koningin de jongeren voor hun eerlijkheid. "Ik vond het een geweldig gesprek", zei ze, waarna ze afscheid nam.

Het bezoek aan De Poort was Máxima's laatste stop van haar bezoek aan Urk. Voor ze in de auto stapte, begroette ze een groep kinderen in klederdracht en ging met hen op de foto. Daarna werd ze door de lokale bewoners, die massaal op straat stonden en uit hun ramen hingen, uitgezwaaid.