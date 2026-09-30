Brugts en Van Asten winnen met FC Barcelona ruim bij AS Roma

ROME (ANP) - Voetbalsters Esmee Brugts en Renee van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League een ruime overwinning geboekt tegen AS Roma. In Rome won de Spaanse titelhouder met 6-0.

Brugts begon in de basis en Van Asten op de bank. Een kwartier voor tijd werd Brugts gewisseld en kreeg Van Asten nog speeltijd. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beiden twee keer voor Barcelona en Eva Pajor maakte de laatste treffer. De 0-2 was een eigen doelpunt van Shukurat Oladipo.

Keepster Daniëlle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Tatiana Pinto, Emma Godø en Alba Redondo waren trefzeker voor de Italiaanse club.