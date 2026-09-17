Máxima verlaat HEMA steevast met meer spullen dan gepland

Koningin Máxima rekent zich tot de vaste klantenkring van de HEMA, vertelde ze donderdag tijdens een bezoek aan de jubilerende winkelketen. Hoewel ze de weg naar het warenhuis voor huishoudelijke artikelen nog steeds weet te vinden, kwam ze er naar eigen zeggen vroeger vaker. Máxima winkelde er voor de aanschaf van onder meer witte T-shirts, slingers, sinterklaasspullen en kinderchampagne.

De koningin vertelde verder dat ze de winkel vaak met "veel meer" spullen verlaat dan ze aanvankelijk nodig heeft. "Dat is het probleem", zei ze lachend tijdens een gesprek met onder anderen Saskia Egas Reparaz, topvrouw van het bedrijf. Het gezelschap sprak met elkaar in de centrale hal van het HEMA-kantoor in Amsterdam, onder toeziend oog van tientallen medewerkers. Aan het begin van het gesprek kreeg Máxima een HEMA-tompouce aangeboden, maar die wees ze vriendelijk af.

Máxima bezocht de winkelketen vanwege het honderdjarig bestaan. Tijdens haar bezoek werd ze bijgepraat over de ontwikkeling van producten en hoorde ze van medewerkers over hun werk.