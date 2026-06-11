Koningin Máxima heropent binnenkort het museum Beelden aan Zee in Den Haag, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag bekend. Het museum is voorzien van onder meer een vernieuwd museumcafé en opnieuw ingerichte beeldenterrassen.

Laatstgenoemde is volgens de RVD veranderd in "Het SculptuurDuin, waar natuur, architectuur en sculptuur samenkomen". Tijdens de opening op vrijdag 26 juni bezoekt Máxima Het SculptuurDuin en wordt zij rondgeleid langs diverse exposities.

Beelden aan Zee werd ontworpen door architect Wim Quist en biedt plaats aan zowel moderne als hedendaagse beeldhouwkunst. Het museum werd in 1994 geopend door toenmalig koningin Beatrix, die erom bekendstaat dat zij graag beeldhouwt.