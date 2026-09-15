Máxima volgende week naar New York voor VN-vergadering

Koningin Máxima brengt volgende week een vierdaags bezoek aan New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Van maandag tot en met donderdag woont ze daar bijeenkomsten bij in haar rol als speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor financiële gezondheid, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Dinsdag is Máxima aanwezig bij de opening van de 81e Algemene Vergadering. Tijdens haar verblijf biedt ze ook haar jaarverslag aan VN-secretaris-generaal António Guterres aan en voert ze gesprekken met regeringsvertegenwoordigers en organisaties.

Ook neemt de koningin deel aan bijeenkomsten over financiële gezondheid. Zo spreekt ze woensdag met Almar Latour, de Nederlandse topman van The Wall Street Journal, over de rol die financiële instellingen kunnen spelen bij het verbeteren van de financiële gezondheid van mensen. Het gesprek verschijnt later als podcast van de Amerikaanse krant.

Donderdag spreekt Máxima tijdens een bijeenkomst van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) over de rol van werkgevers bij de financiële gezondheid van werknemers. Ze sluit haar bezoek af met een vergadering van haar adviesgroep, waarin onder meer het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank zijn vertegenwoordigd.