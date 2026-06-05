Koningin Máxima heeft vrijdag een wandeling gemaakt met de president van Letland, Edgars Rinkēvičs, in de Letse hoofdstad Riga. Máxima bezocht de president voorafgaand aan haar deelname aan de jaarvergadering van de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Op beelden van het bezoek is te zien hoe de koningin en de president al pratend door een tuin wandelen. Ook tekende Máxima het gastenboek en ging ze in gesprek met andere functionarissen.

Máxima is in de Letse hoofdstad voor de opening van de 35e jaarvergadering van de EBRD. Daar spreekt Máxima in haar rol als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor financiële gezondheid.