Máxima woont in Parijs bijeenkomst over betaalbaar verzekeren bij

Koningin Máxima neemt woensdag in Parijs deel aan de besloten bijeenkomst Insurance 4 ALL. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) meldt dat de ontmoeting is georganiseerd door de internationale denktank CGAP in samenwerking met verzekeringsgroep AXA. Máxima is uitgenodigd als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN voor financiële inclusie.

De bijeenkomst in het hoofdkantoor van AXA gaat over betaalbare en toegankelijke verzekeringen en hun bijdrage aan financiële gezondheid. Verzekeringen kunnen een grote bijdrage leveren aan financiële weerbaarheid die leidt tot meer financiële gezondheid.

Tijdens Insurance 4 ALL praten verzekeraars, ontwikkelingsbanken en beleidsmakers over hoe zij beter kunnen inspelen op wat huishoudens nodig hebben om zich te kunnen beschermen tegen onverwachte risico's en kosten. Daarnaast worden de laatste trends en nieuwe modellen besproken die innovatie en inclusieve verzekeringen stimuleren.