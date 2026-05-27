Maatsen en Geertruida op reservelijst Oranje voor WK

ZEIST (ANP) - Ian Maatsen en Lutsharel Geertruida mogen nog een klein beetje hopen op deelname aan het wereldkampioenschap voetbal met Oranje. De verdedigers staan op een reservelijst, zei bondscoach Ronald Koeman woensdag op een persconferentie.

Maatsen en Geertruida staan op de reservelijst omdat Jurriën Timber nog altijd niet helemaal fit is. "Ik heb begrepen dat hij vandaag bij Arsenal weer zou trainen met de groep", aldus Koeman.

Arsenal speelt zaterdag de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain.

Koeman moet zijn definitieve WK-selectie 1 juni bij de FIFA inleveren.