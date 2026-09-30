Máxima zet papieren hoedje op bij enthousiaste ontvangst op Urk

Koningin Máxima is woensdagmiddag enthousiast ontvangen door tientallen mensen bij zorglocatie Baron van Ghent op Urk. Onder luid gejuich stapte ze uit de auto, waarna ze langs de dranghekken liep om de wachtende menigte zo veel mogelijk te begroeten. Máxima kreeg diverse cadeautjes aangeboden, zoals een zelfgemaakt oranje hoedje dat gelijk op haar hoofd werd gezet.

Daarnaast werden er vele foto's en selfies met de koningin gemaakt en ook maakte ze tijd om sommige kinderen te knuffelen. "Wat zie je er mooi uit", zei ze tegen een jongen in klederdracht.

Voor de koningin aankwam, was haar komst al niet te missen. Veel kinderen, van wie sommigen in klederdracht, stonden klaar met vlaggetjes, tekeningen en zelfgemaakte hoedjes. "Voor prinses Maksiema", stond op een van de knutselwerken geschreven. Desondanks waren niet alle aanwezigen onder de indruk. "Het maakt mij niet uit. Het is God niet", zei Henk (10) over Máxima's komst.

De koningin bezoekt woensdag diverse locaties op Urk, waaronder het zorgcentrum. Later gaat ze in gesprek over onder meer innovaties in de visserijsector en bezoekt ze een jongerencafé.