Willem-Alexander de hei op bij Radio Kootwijk

Koning Willem-Alexander is woensdagmiddag de hei opgegaan tijdens zijn bezoek aan Stichting DemenTalent in Radio Kootwijk. De koning sprak daar met een aantal vrijwilligers die door de stichting aan werk zijn geholpen.

De stichting helpt mensen met dementie aan vrijwilligerswerk en kijkt daarbij naar wat ze nog kunnen en leuk vinden. Op de hei waren vrijwilligers onder meer bezig met het verwijderen van braamstruiken. Na afloop van het gesprek kwam er iemand naar de koning toe die aangaf dat het zijn verjaardag was. Daarop gaf Willem-Alexander hem een hand en feliciteerde hij hem hartelijk.

Ook schoof de koning nog aan bij een rondetafelgesprek met de directie van DemenTalent en partnerorganisaties. Tijdens het gesprek ging het over uitdagingen om vrijwilligerswerk voor mensen met dementie te normaliseren.

Directeur van DemenTalent Deanie van Tuijl noemde het bezoek van de koning na afloop "heel bijzonder". "Het is niet zomaar iets dat de koning langskomt. Voor mij persoonlijk is het ook erkenning van al het harde werk van de stichting", zei Van Tuijl. "Ik hoop dat na vandaag de beweging verder op gang komt, dat nog meer mensen met dementie beseffen dat ze mee kunnen doen, op welke manier dan ook."

Volgens de directeur heersen er nog veel taboes rond dementie. "Het feit dat de koning hier vandaag is en ook luistert naar alle verhalen en hoort over de impact, dat is van onschatbare waarde."