Koningin Máxima heeft zich dinsdagmiddag als erevoorzitter van stichting MIND Us ingezet om mentale gezondheid bespreekbaar te maken in het amateurvoetbal. De koningin woonde in Voorburg de aftrap bij van het programma De Onzichtbare Blessure van de KNVB en Zilveren Kruis bij Forum Sport. Bij het evenement waren ook diverse influencers en BN'ers aanwezig, onder wie Snelle, Humberto Tan, Juvat Westendorp en Bas Muijs.

Bij aankomst werd Máxima verwelkomd door onder anderen MIND Us-directeur Frederieke Vriends en Mirjam Sterk, minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport. Vervolgens volgde de koningin samen met zo'n twintig jongeren een workshop over mentale gezondheid. Direct na de start vroegen coaches van de Playmental Foundation wie er weleens met "mentale struggles" te maken heeft gehad. De deelnemers die zich daarin herkenden, werd gevraagd op te staan. De koningin stond, net als de rest van de groep, vrijwel direct op.

Tijdens de workshop werden verschillende vragen gesteld over mentale problemen. Ook ging Máxima in gesprek met de jongeren. Een van de voetballers vroeg haar hoe zij zelf omgaat met hoge druk en verwachtingen van buitenaf. De koningin gaf aan daar vanwege de aanwezige pers liever niet op in te gaan. Wel benadrukte zij hoe belangrijk het is dat jongeren de handvatten krijgen om hiermee om te leren gaan.

Voetbalveld

Op het voetbalveld luisterde de koningin vervolgens mee terwijl spelers en bekende gasten met behulp van de zogenoemde Gespreksbal met elkaar in gesprek gingen. Op de bal staan verschillende vragen over welzijn afgedrukt, bedoeld om op een laagdrempelige manier het gesprek met elkaar aan te gaan. Daarna keek Máxima samen met minister Sterk toe tijdens een warming-up voorafgaand aan een voetbalwedstrijd tussen jongeren en influencers.

Met het initiatief willen de organisatoren bereiken dat praten over mentale gezondheid binnen de clubcultuur net zo vanzelfsprekend wordt als praten over fysieke gezondheid. Daarnaast richt het programma zich op het vergroten van de bewustwording en het bieden van handelingsperspectief aan jongeren, vrijwilligers en trainers.