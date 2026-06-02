Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag tien Nederlanders ontvangen op Paleis Noordeinde in Den Haag. Willem-Alexander en Máxima nodigden de Nederlanders uit voor een gesprek naar aanleiding van de brieven die zij schreven aan het koningspaar.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) ontvangen leden van het koningshuis jaarlijks meer dan 10.000 brieven, waarvan meer dan de helft digitaal binnenkomt. De koning en koningin vinden het volgens de RVD "waardevol" om met de briefschrijvers in gesprek te gaan over hun zorgen en de mogelijkheden die zij zien om de samenleving te versterken.

Het is de derde keer dat het koningspaar briefschrijvers ontving op Paleis Noordeinde. De eerste ontmoeting vond plaats op 1 november 2023.